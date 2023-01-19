ASAT’tan kan bağışı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi’nde (ASAT) Kızılay, tarafından Kök Hücre Bağışı Bilgilendirme Semineri düzenledi. Seminer sonrası ASAT personeli, kan bağışı yaptı.

Kızılay, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan TÜRKÖK Kemik İliği Bankası’na kök hücre bağışçısı kazanımını gerçekleştirmek ve toplumu kök hücre bağışı konusunda bilgilendirmek amacıyla ASAT personeline yönelik Kök Hücre Bağışı Bilgilendirme Semineri düzenledi. Semirenin ardından ise ASAT personeli kan bağışı yaptı. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve bürokratlar da kan bağışında bulundu.

Kızılay’ın düzenlediği seminerde, kök hücre bağışının yapılabileceği yerler, kök hücre naklinin amacı, kök hücre nakli uygulanabilen hastalıklar, kimlerin kök hücre bağışçısı olabileceği, eşleşme ve nakil süreci gibi bilgilerin anlatıldı. Seminerde kök hücre bağışı istatistikleri ve gizlilik esasları ve periferik kök hücre toplama yöntemi ve kemik iliği kaynaklı hücre toplama yöntemiyle ilgili bilgiler verildi.