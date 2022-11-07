ASAT’tan İbradı’da yağmur suyu çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı ilçesinde yağmur suyu çalışması gerçekleştirdi.

İbradı ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ormana Mahallesi Onas mevkinde gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde yoğun yağışlar sonrasında yol kayması, bozulması, aynı zamanda vatandaşların bahçe ve evlerinin su basmasına yönelik sorunlar giderildi. Çalışma bünyesinde 28 metre 400’lük korega borularla yağmur suyu hattı oluşturdu. ASAT ekiplerinin çalışmasıyla kötü havalarda meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçilmiş oldu.