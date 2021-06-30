ASAT’ın elektromekanik atölyesi genişliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü arızalara daha hızlı müdahale edebilmek için elektromekanik atölyesini genişletiyor. Büyükşehir’in kendi imkanları ile Gülveren Mahallesi’nde inşa edilen yeni atölye eskisine göre 9 kat daha büyük olacak.

ASAT Genel Müdürlüğü vatandaşa kesintisiz su hizmeti sunabilmek ve olası arızalara daha hızlı müdahale edebilmek için atölyelerini de genişletiyor. Antalya’nın 19 ilçesine hizmet veren Su Üretim Şube Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği için yeni bir elektromekanik atölyesi yapılıyor. Su üretim tesislerindeki elektrik ve mekanik ekipmanların tamir, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirileceği atölyede aynı zamanda tesislerde bulunan jeneratörlerin, trafoların bakımları, sondajlarda bulunan dalgıç pompa ve motorların söküm, takım ve montaj işleri yapılacak.

200 metrekarelik eski atölye binası Antalya’nın artan ihtiyacına cevap vermekte yetersiz kalırken, Gülveren Mahallesi’nde inşa edilen 1778 metrekare kapalı alana sahip yeni atölye arızalara daha hızlı müdahale etme imkanı sunacak. İhale yöntemiyle yapılması halinde 3 milyon 200 bin TL’ye mal olacak atölye Büyükşehir Belediyesi’nin kendi ekiplerince yaklaşık 850 bin TL’ye mal edilecek. Atölye tamamlandığında hem çalışma alanı hem de stok alanı genişletilmiş olacak. Böylelikle su üretim tesislerinde oluşan arızlar daha hızlı giderilebilecek.