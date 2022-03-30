ASAT’dan Manavgat ve Serik’e 36 bin 400 metrelik yeni içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ve Serik’te muhtelif mahalleleri kapsayan içme suyu imalatları yapım işi çalışmaları sürüyor. Toplamda 36 bin 400 metrelik içme suyu isale hattı yapım işi projesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün öz kaynakları ile yapılıyor.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Eylül ayında başlatılan Manavgat-Serik İlçeleri Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu İmalatları Yapım İşi Projesi hızla devam ediyor. KDV dahil 9 milyon 792 bin 672 TL’lik yatırımla Serik Kadriye, Belek, Boğazkent, Bucakköy ve Eminceler Mahalleleri ve Manavgat Yavrudoğan, Ilıca, Örenşehir, Sırtköy, Oymapınar ve Bucakşeyhler Mahallelerine gelen isale hattı yenileniyor.

“Kapasite arttırılacak”

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve sürekli arıza veren Bucakşeyhler Mahallesi’ndeki şebeke hattından dolayı bölgeye yeterli içme suyu gelmiyordu. ASAT tarafından başlatılan yatırım ile bölgedeki eski şebeke hatları yenilenirken, içme suyu kapasitesi ve kalitesi de arttırılmış olacak. Yapımı süren Bucakşeyhler Mahallesi’ndeki 3 bin 700 metrelik yeni içme suyu borusu yenileme işlemi son aşamaya geldi. Çalışmayla kullanım ömrünü tamamlamış olan mevcut içme suyu isale hattı komple yenileniyor. Projeyle, Bucakşeyhler Mahallesi’ndeki her aboneye kaynağından kaliteli ve kesintisiz içme suyunun ulaşması sağlanmış olacak.