ASAT Kemer’de su deposu inşa edip içmesuyu hatlarını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kemer’in Beldibi Mahallesi’nde yeni su deposu inşaatına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kemer ilçesinde sağlıklı ve verimli içme suyunu temini için çalışmalarını sürdürüyor. Verimli ve kesintisiz hizmet amacı ile Beldibi Mahallesi’nde 2 bin 500 metreküplük yeni deponun inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Su deposu Beldibi ve Göynük Mahallelerine hizmet verecek.

Çıralı’ya sağlıklı içme suyu

ASAT Genel Müdürlüğü ayrıca Kemer Çıralı’da içme suyu hattı yenilemesi yapıyor. Eskidiği ve ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arızaya neden olan boruların değişimi yapılıyor. Yeni borular sayesinde bölgedeki içme suyu hizmeti daha yüksek kapasiteyle kesintisiz olarak sürdürülebilirken, su kaybı da önemli ölçüde önlenmiş olacak.