ASAT, Hatay’ın Hassa’nın ilçesinde su sorununu çözüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Hatay’da toplamda 250 bin kişi kapasiteli, 21 içme suyu tesisini devreye alarak, şehrin hizmet verilen bölgelerine su sağladı. Hassa ilçesindeki su sorunlarını büyük ölçüde çözen ASAT ekipleri, şimdi de Kırıkhan’daki su arızalarını gideriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Hatay’da su şebekesi çalışmalarını sürdürüyor. Hassa ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarında sona gelen ASAT ekipleri, arızaları giderdi ve ilçeye su verdi. Hassa’da içme suyu dağıtım şebekesindeki gözle görülmeyen su kaçaklarının tespiti için fiziki kaçak arama ekipleri akustik dinleme yapmaya devam ediyor. ASAT, ayrıca Ceylanlı Köyü’nde de içme suyu şebekesi düzeltme çalışmalarına hızla sürdürüyor.

"Kırıkhan’da kaçaklar onarılıyor"

ASAT ekipleri Kırıkhan ilçesinde ise su üretim tesislerindeki çalışmalar bitirilmiş ve depolara su arzını tamamlamıştı. Dağıtım şebekesine de su veren ekipler, gözle görülen, açığa çıkan arızaların tamiratlarına devam ediyor. Ayrıca gözle görülmeyen su kaçaklarının tespiti için fiziki kaçak arama ekipleri akustik dinleme yapmaya devam ediyor. İlçeye su veren Delibekirli kaynağından çıkan isale hattı AÇB borulardaki 3 adet arızanın ikisi tamir edildi, birinin tamiratı ise halen devam ediyor. Ayrıca çelik isale hattındaki arıza basınç nedeniyle yineledi. Tamiratına yeniden başlanıldı. ASAT ekipleri kanalizasyon şebekesi ile ilgili onarım ve işletme çalışmaları da devam ediyor.

ASAT ekipleri 250 bin kişinin yaşadığı bölgede su çalışmalarını gelecek haftada sürdürecek. Mevcut şantiyelerini Kırıkhan’a taşıyan ASAT görevlileri, buradaki arızalara yoğunlaşacak. Antalya’dan yeni ekiplerin giderek, mevcut çalışanların değiştirilmesi ve yeni malzemeler götürülmesi planlanıyor.