ASAT Hassa ve Kırıkhan’ı suya kavuşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde vatandaşın suya erişimini sağladı. Hassa’nın su şebekesi HATSU’ya devredildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), depremin ilk gününden beri Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde sürdürdüğü su ve kanalizasyon çalışmasında sona geldi. Çalışmalara öncelikle içme suyu üretim tesisleri ile başlayan ASAT ekipleri toplamda 250 bin kişi kapasiteli, 21 içme suyu tesisini devreye alarak, şehrin hizmet verilen bölgelerine su sağladı. Şebekeye su verilmesiyle depremin zarar verdiği ana hatlardaki arızalar, derin kazılar yapılarak tek tek onarıldı.

Hassa, HATSU’ya devredildi

Tüm ana şebekedeki boru çatlaklarının onarıldığı, yıkılan binaların borularının körlendiği, köylerin isale hatlarının tamiratının yapıldığı Hassa ilçesinde, ASAT yoğun ve kolektif bir çalışma ile ilçe altyapı sisteminin (içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma) yönetilebilir noktaya getirdi ve HATSU personeline görev devrini yaptı. Hassa ilçesinde 93 adet isale ve şebeke arızası tamiratı, 82 adet tamiratı yapılan veya körlenen abone arızası, merkezde 230 metre, Akbez terfi hattında 150 metre, Yuvalı’da ise 1000 metre tamirat, 250 metre deplase çalışması yapıldı. Hassa’da tüm abonelere su verildiği için çeşme çalışmasına gerek kalmadı. Hassa’daki 5 noktada ise çadırkent bağlantısı yapıldı.

Kırıkhan’da bağlantı talebi kalmadı

Kırıkhan ilçesinde ise ana şebeke hattında 171 arızanın tamiratı yapıldı. 282 abonenin ise tamirat ve körleme çalışması tamamlandı. 800 minimetre çelik isale hattının 10 farklı noktasında patlak ve çürümüş kısımlar tamir edildi, 400 mimetre PE köy gurubu isale hattı tamiratı yapıldı. Kırıkhan’ın özellikle insan yoğunluğunun bulunduğu bölgelerdeki sokaklardan başlayarak ilçe merkezine bugüne kadar 200 ayrı noktaya mahalle çeşmesi konularak kullanıma sunuldu. Konteyner kentin kurulumu ve içme suyu bağlantısı devam ederken, 40 noktadan çadır kentlere içme suyu sağlandı. Çadırkentlerde 3 noktada fosseptik uygulamalı çözüm üretildi, 17 noktada ise kanalizasyon bağlantısı yapıldı. Kırıkhan ve Hassa da mahalle, sokak çeşmeleri ve temiz su arozözleri ile vatandaşın suya ulaşım problemi büyük ölçüde çözüldü.