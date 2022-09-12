ASAT Alanya’daki alt yapı yatırımlarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın son yıllarda yeni yapılaşmayla birlikte büyüyen Oba Mahallesi’ne başlattığı bin 200 metrelik kanalizasyon çalışmalarında sona geldi.

Alanya’nın gözde yerleşim yerleri arasında yer alan ve nüfusu her geçen gün artan Oba Mahallesi’nde su ve kanalizasyon sorunu yaşanmaması için ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. ASAT ekipleri mahallede 1200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapım çalışması yapıyor. Büyük bölümü tamamlanan kanalizasyon hattının kalan kısmının Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi ve ardından ara sokaklardaki bağlantıların yapılması planlanıyor.

Fosseptikler kalkacak

Oba Mahalle Muhtarı Şeref Gürkan yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek,

“Burası hızla büyüyen, yeni binaların hızla çoğaldığı bir mahalle. Yeni yapılaşan bölgelerin kanalizasyonu yoktu. Herkes bu zamanda fosseptik çektiriyordu. Bundan kurtulmak için Muhittin Başkanımızdan kanalizasyon istedik. Yatırımı yaptılar ve çalışmalara başladılar. Çok zor, taşlık bir arazi. Daha önce de projede olan bir yerdi ama yapılmamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerimize mahallem adına teşekkür ederim” dedi.