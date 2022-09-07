ASAT, 30 milyon liralık yatırımla 156 deponun tadilat ve bakımını gerçekleştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 30 milyon liralık bir yatırım bedeliyle batı ilçelerinde toplamda 156 deponun tadilat ve bakımını gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerde bulunan su depolarının bakım-onarımlarını gerçekleştirerek eksiklerini tamamlıyor. Kumluca ve Finike’de yoğun olarak sürdürülen çalışmalar bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Kumluca’da 33 depo yenilendi

Uzun süredir bakımı yapılmadığı için mekanik aksamı eskiyen ve verimli çalışmayan Kumluca ilçesindeki 64 su deposu ASAT Genel Müdürlüğü tarafından tek tek gözden geçirildi. Özellikle yalıtımla ilgili sorunlar nedeniyle su kaçağı bulunan ve mekanik aksamı bozulan 33 depo öncelikli olarak ele alındı.

Depolar sağlıklı hale getirildi

Mavikent Mahallesi’nde halka daha sağlıklı içme suyu temin edilebilmesi için yapılan çalışma bünyesinde bin 250 metreküplük ve 2 bin metreküplük deponun bakımı, yalıtımı ve yenilenmesi gerçekleştirildi. Depoların sağlıklı su temininde büyük önem taşıyan klor odaları yenilendi, ekonomik ömrünü tamamlamış olan vana, çelik boru ve mekanik aksamları yenileriyle değiştirilerek depolar daha sağlıklı şekilde kullanıma sunuldu.

Basınç sorunu düzeldi

Kumluca Mavikent Muhtarı Adem Karataç bölgede sık sık su kesintisi yaşandığını hatırlatarak, “Suyumuzun daha verimli ve daha sağlıklı olması için bakımının yapılmasını istedik. Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz. Borular değişti, basınç çoğaldı. Eskiden basınçlı su gelmiyordu çamaşır makinesi zor çalışıyordu. Şimdi rahatladık” dedi.

Finike’de 30 deponun tadilatı bitti

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Finike’de de benzer çalışma yürütülüyor. Finike’de nüfusun en yoğun olduğu Hasyurt, Sahilkent ve Kum mahallelerine su temin edilen depolar yenileniyor. Depolardaki kaçaklar yalıtım güçlendirilerek önlenirken, depoların iç dış boyası da yapılıyor. Eksik olan mekanik aksamları yenileniyor. Finike bölgesindeki 35 deponun 30’unun tadilatını tamamlayan ekipler çalışmalarına devam ediyor.