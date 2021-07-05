Arslanbucak kapalı pazar yerinin temeli törenle atıldı

Kemer Arslanbucak Mahallesi kapalı pazar yerinin temeli törenle atıldı. Pazar tamamlandığında 116 esnafa hizmet verecek.

Temel atma töreni, kurban kesimi ve duaların okunmasıyla başladı. Dualardan sonra kapalı pazar yerinin temeli atıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’e ikinci kapalı pazar yerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Topaloğlu, “3 bin metrekare oturum alanı var. 116 tane esnaf olacak. 110 metrekare alanda da tuvaletler, çocuk emzirme odaları, zabıta odası ve mutfak olacak. 3 ay sonra yüklenici firma bize burayı teslim edeceğini söyledi. İhaleyi alan firma 4 milyon artı KDV ile yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. Kemerimize yakışır bir pazar yeri olacak. Kemer’e hayırlı olsun” diye konuştu.

Arslanbucak mahalle muhtarı İsmail Uğur ise Kemer’e güzel bir hizmet geldiği için oldukça memnun olduklarını kaydetti. İnşaat mühendisi İbrahim Halil Demirkan da gelecek ayın sonuna doğru pazar yerinin kapalı alanının inşaatının biteceğini belirterek, yaklaşık 2,5 ay içerisinde pazar yerini bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.