banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!

Arslanbucak kapalı pazar yerinde sona gelindi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu, pazar yerinde sona gelindiğini belirtti.

ANTALYA 13.09.2021, 15:23
Arslanbucak kapalı pazar yerinde sona gelindi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu, pazar yerinde sona gelindiğini belirtti.


Kemer’in ilk kapalı pazar yerinin Kuzdere Mahallesine yapılmasının ardından Arslanbucak Mahallesine de yapılan pazar yerinde çalışmalar devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kapalı pazar yerinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, çalışmaların son hızıyla sürdüğünü söyledi.


Pazar yerinin alt yapısının hazırlandığını belirten Başkan Topaloğlu, zemin betonunun dökülmesini beklediklerini kaydetti. Topaloğlu, çatı kısmında ufak tefek çalışmaların kaldığını aktararak, “Pazar alanı içerisinde aydınlatmalar, kamera kayıt sistemleri olacak. Yan tarafındaki binada mutfak, zabıta odası, çocuk emzirme odası, tuvaletler yer alacak. Kemer’e yakışan modern bir pazar yeri olacak. Yüklenici firmadaki arkadaşlarımız bu ayın sonuna doğru olmazsa Ekim ayının ortalarına doğru çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Biz Kemer halkının yüzünü kara çıkarmayız. Bize güvenmeye devam etsinler. Buradan sonra Göynük kapalı pazar yerini yapacağız. Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu.


3 bin metrekare oturum alanı olan, 116 tane esnafın faydalanacağı Arslanbucak Kapalı Pazar yerinde 110 metrekare alanda da tuvaletler, çocuk emzirme odaları, zabıta odası ve mutfak da yer alacak.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0