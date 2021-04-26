-Arıcılık Kursu Tamamlandı

Korkuteli Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi , yoğun talep sonrası uygulamalı arıcılık kursunu tamamladı. 80 saat süren kursa 50 kişi müracaat etti ancak pandemi nedeniyle 25 kursiyer katıldı, diğer 25 kursiyer için Ramazan bayramı sonrası yeniden kurs açılacak.

Eğitim boyunca kursiyerlere bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık yapmak, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek, arı sağlığı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ziraat mühendisi Fatih temel tarafından verilen kurs 10 gün sürdü ve programında 80 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler, kurs bitirme belgesi almaya hak kazandı.