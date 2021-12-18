Arıcılara teorik ve uygulamalı arıcılık ile bal arısı zehri üretimi eğitimi

Pandemiyle birlikte tarımsal üretimin halk sağlığı açısından öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bu günlerde, arıcılık faaliyetleriyle ilgilenmek isteyenler için arıcılık eğitimlerinden bal arısı zehri üretimine kadar birçok eğitim düzenleniyor.

“Sözleşmeli Arıcılık Modeli” kapsamında, Erzincan’da Anagold madencilik firması ve BEE’O Propolis iş birliği ile kursiyer arıcılara “Temel Arıcılık Eğitimi” verildi. Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Korkmaz tarafından ana arının kovana yerleştirilmesi ve arıcılık teknikleriyle ilgili değerli tüm bilgiler aktarıldı. Bu eğitim ile “Sözleşmeli Arıcılık Modelinin” tüm süreçleri arıcılara detaylı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda 25 kursiyer arıcımıza katılım sertifikaları teslim edilirken, aynı zamanda sözleşmeli arıcılık modeline katılan arıcılarla sözleşme yapıldı.

Doğal arı ürünlerinin tüm üretim aşamaları üzerine olan bu teorik ve uygulamalı eğitimler ile arıcılar bal dışında arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği ve propolis gibi arı ürünlerinin üretimine teşvik ediliyor. Diğer bir projede ise Düzce Üniversitesi’nde arıcılara yönelik teorik ve uygulamalı “Bal Arısı Zehri Üretim Eğitimi” düzenlendi. Çok değerli ve etkili bir arı ürünü olan arı zehrinin üretim aşamaları arıcılara detaylı olarak aktarıldı. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve BEE’O Propolis öncülüğünde gerçekleşen bu eğitim arı zehri üretimini teşvik adına önemli bir adım oldu. Türkiye’de ilk kez arı zehri üretimine başlayan firma, arıcıları da teşvik ederek üretimi büyütmeyi hedefliyor. İyi arıcılık uygulamaları kapsamındaki ve ilk defa gerçekleşen arı zehri eğitimine dahil olan 45 arıcıya katılım sertifikaları elden teslim edildi. Bu eğitim ile sadece arı zehri üretimi gerçekleştirecek olan arıcılar sözleşmeli arıcılık modeline dahil edildi.

Kemerburgaz’da yapılan Ziraat Mühendisi Dr. Bahri Işık’ın verdiği “Temel Arıcılık Eğitimi”nde ise koruma altında olan çocuklara arı ürünleri anlatıldı ve arıcılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi. Eğitime dahil olan 20 çocuğumuza katılım sertifikaları elden verildi. Firma teorik ve pratik arıcılık eğitim çalışmalarının yanında üretim için ihtiyaç duyulan ekipmanları da arıcılara temin ediyor.