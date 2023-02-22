Arazözler depremzedelere su taşıyor

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay’a görevlendirilen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünde görevli ekipler, depremzedelere arazözlerle su taşıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. 11 ilde büyük hasara neden olan depremin ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine görevlendirilen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü personeli, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bölgede bulunan ve depremzedelerin yardımına koşan ’ateş savaşçıları’, Kırıkhan’da kurulan çadır kentlerde konaklayan afetzedelere içme suyu taşıyor.

Bunun yanında afet bölgesinde çalışmalarına devam eden ekiplerin su ihtiyacını karşılayan ’ateş savaşçıları’, depremde sağlam kalan ve vatandaşlar tarafından kullanılan camilerin abdest suyunu da temin ediyor. Enkazdan temizlenen cadde ve sokakların temizliğinde de etkin rol oynayan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yaraların sarılması için mücadelelerine devam ediyor.