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Araç sürücülerine ‘Kış lastiği’ uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte gelen kar yağışlarının ardından yaz lastiği takılı araç sahiplerine uyarılarda bulunan Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, araç sahiplerinin zaman kaybetmeden kış lastiklerini taktırmalarını gerektiğini bildirdi. Sert, “Aracınızda kış lastiğinin olması güvenli bir sürüş sağlayacak ve kazaların önüne geçecektir. Aracınızı konforlu, tasarruflu ve güvenli kullanmak istiyorsanız kış lastiklerinizi bir an önce taktırın” dedi.

ANTALYA 23.12.2021, 13:12
Araç sürücülerine ‘Kış lastiği’ uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte gelen kar yağışlarının ardından yaz lastiği takılı araç sahiplerine uyarılarda bulunan Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, araç sahiplerinin zaman kaybetmeden kış lastiklerini taktırmalarını gerektiğini bildirdi. Sert, “Aracınızda kış lastiğinin olması güvenli bir sürüş sağlayacak ve kazaların önüne geçecektir. Aracınızı konforlu, tasarruflu ve güvenli kullanmak istiyorsanız kış lastiklerinizi bir an önce taktırın” dedi.

“Havalar 7 derecenin altına indiğinde kış lastiği takılmalı”

Araç sahiplerinin kış lastiklerini bir an önce taktırması gerektiğini dile getiren Osman Sert, “Hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Havaların 7 derecenin altına inmesinden dolayı kullanıcılar kış lastiklerini hemen taktırmalı. Yaz lastikleri bu hava ve zemin şartlarına uygun lastikler değil. Araç kullanıcılarının yol tutuşu olmayan ve mevsimine uygun olmayan lastiklerle kaza yapma riski de artıyor. Kış lastiklerinin takılması hem can hem de mal güvenliğimiz için çok önemli bir durum” dedi.

“Aracınızın konforunu lastikleri sağlar”

Kış lastiklerinin aracın yol tutuşunu artırması ve sürüş rahatlığı sağladığına da değinen Osman Sert, “Aracınız ne kadar lüks olursa olsun, ne kadar üst segmentte olursa olsun eğer altında mevsime uygun lastik yoksa konfor olarak hiçbir şey ifade etmez. Aracınız 4x4 bile olsa aracınızın konforunu altında bulunan lastikler sağlar. Aracınızda kış lastiğinin olması güvenli bir sürüş sağlayacak ve kazaların önüne geçecektir. Aracınızı konforlu, tasarruflu ve güvenli kullanmak istiyorsanız kış lastiklerinizi bir an önce taktırın” diye konuştu.

“Yanlış lastik seçimi canınızı tehlikeye atar”

Araç kullanıcılarının lastik fiyatlarını yüksek bulması, araçlarına güvenmesi gibi sebeplerden dolayı yaz lastiklerini değiştirmediklerini ifade eden Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Aracım 4x4, aracım üst segment, kar yağarsa takarım gibi bahaneler ile kış lastiklerini takmayı erteleyen araç sahipleri var. Ama bu çok yanlış bir düşünce. Aracınızın yanlış lastik seçiminden dolayı yaşanabilecek bir kaza çok daha yüksek bir maliyete sebep olacaktır. Maliyetlerden daha önemlisi canlarınızı tehlikeye atmış oluyoruz. Yüksek fiyatlarla aldığınız aracınızın sizi yolda tutan kısmı lastiklerdir. Tüm araç kullanıcılarına bunu göz önüne alarak bir an önce kış lastiklerine geçmeyi öneriyorum. Kış lastiği için kar yağmasını beklemeye gerek yok. Öyle olsa adı kar lastiği olurdu” ifadelerini kullandı

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