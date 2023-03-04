Araç filosunu geliştirmeye devam eden Turse’nin tercihi Hastalya Otomotiv oldu

Taşımacılık sektörünün önemli markalarından Turse, araç filosunu Mercedes Benz Hastalya Otomotiv’den satın altığı 41 yeni araçla güçlendirdi.

Taşımacılık sektöründe ‘yeni nesil taşımacılık’ anlayışla hareket eden Turse, bu bağlamda da hem araç hem de insan yatırımlarına ara vermeden devam ettiriyor. 2023 turizm sezonunda daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek maksadıyla yeni araç yatırımları yapan firma, Mercedes Benz Hastalya Otomotiv’den 41 adet Mercedes Sprinter satın aldı.

Mercedes Benz Hastalya Otomotiv’de gerçekleştirilen teslimat töreninde konuşan Turse Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Ünver, "Ülke turizminin gelişme potansiyeline sonuna kadar inanıyoruz. Taşımacılık sektörünün de kendisini bu gelişmelere adapte etmesi gerektiğinin altını önemle çizmek istiyorum. Ülke turizminin hak ettiği noktaya ulaşması için taşımacılık şirketleri olarak bizlere de düşen çok önemli görevler olduğunu biliyoruz. Özellikle turizmin nitelikli ara elaman ihtiyacının da ortadan kaldırılması katma değer katıcı bir etkiyi beraberinde getirecektir. En yeni ve en modern araç filosu ile hizmet üretmenin gelen konuklara konfor ve rahatlık yanında aynı zamanda güvenlik unsurunu da sunması açısından büyük önem taşımaktadır. Devam eden süreçte hem araç hem de personele olan yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.