AOSB Başkanı ve ATSO Başkan adayı Ali Bahar: "Birlikte yöneteceğiz"

Antalya Organize Sanayi Başkanı (AOSB) Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığı için adaylığını açıklayarak, "Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte çalıştırmaya adayız. Biz burada barışçıl bir şekilde küsleri barıştırarak, birlikte çalışmak için proje üretme arzusu içindeyiz. Yaptığımız bütün işlerin verimliliğini ve doğruluğunu ölçecek şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Topçular Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki seçim ofisinde ATSO Başkanlığına adaylığını açıklayan Ali Bahar, 4 sene önce iki noktaya adaylığının olduğunu birinin olduğunu diğerinin gerçekleşmediğini hatırlattı.

Yine bu iki nokta için kamuoyunun karşısına çıktıklarını dile getiren Bahar, “AOSB’de tek başımıza seçime gittik, 296 oyun 276’sı sandığa gitti. Bu bizim için çok değerliydi. Orada bize bir mükafat vardı. Bunu 4 sene boyunca orada çok çalışarak gösterdik. Bilindiği gibi 15 gündür mavi ile sosyal medyada karşınızdayız. Bugün genellikle bir resmimizi mavinin üzerinde şahsım nezdinde söylüyorum bir resmi göstermedik. Sadece orada bir kişinin resmi değil, ekibi göstermek hedefimizdi. Biz AOSB’de göreve geldiğimizde yerel basınla beraber bir şey söyledik. En değer verdiğimiz şey yerel basın olacak dedik. Yerel basın desteklendiği zaman birlikte şehir için yapamayacağımız hiçbir şey yok. ATSO’nun en önemli paydaşı yerel basın olacaktır. Yerel basınla olan ilişkimiz şu anki yaşanandan siyah ve beyaz, gece gündüz gibi farklı olacak. Siyahla beyaz kadar farklı olacak” diye konuştu.

"ATSO’ya adayım"

ATSO’yu çok değişik şekilde yöneteceklerinin altını çizen Bahar, “ATSO kentin en büyük STK’sıdır. Ama orada bir kelimeyi değiştirmek istiyoruz. En büyüğün yerine ‘lobi’ kuruluşudur demek istiyoruz. Lobi demek ben bu koltuktan kalkıp şehir için koşacağım demektir. ATSO’da 49 komite var, yaklaşık 15-20 bin oy kullanılmasını bekliyoruz. Bugüne kadar şehirde dokunduğumuz birlikte çalıştığımız, hayatına dokunduklarımızın hepsinin mavi sandıkta mavi oylara bekliyoruz ATSO seçimlerinde. Sadece seçilmiş meclis grubuyla çalışmayacağız. Şehrin tüm dinamiklerini birlikte çalıştırmaya adayız. STK bir ülkenin şehrin nefes alabilmesidir. Biz burada barışçıl bir şekilde küsleri barıştırarak, birlikte çalışmak için proje üretme arzusu içindeyiz. Başkancılık oynamayacağız. Fotoğraf çektirme, kurdele kesme projeleri yapmayacağız. Yaptığımız bütün işlerin verimliliğini ve doğruluğunu ölçecek şekilde gerçekleştireceğiz. Hedefimizde kişiyi parlatmak yok, entegre projeler yapacağız. Şehir için yürüdüğümüzü, koşacağımızı barışçı bir şekilde uzlaşmayı ön plana alarak çalışacağız. 49 komitenin hepsi birer mutfak gibi çalışacak. Daha çok istişareye açacağız, duvarları yıkacağız, daha çok şehrin içine gireceğiz. Birlikte yaptığımız her şey bizi daha çok rahatlatacaktır. Ödülü ekibimle paylaşmaya hazırım, ceza varsa ben hazırım. Değişik bir anlayışlı getireceğiz” dedi.

"Birlikte yöneteceğiz"

Seçime kısa süre kalmasının sorulduğu Bahar, “Dezavantaj olarak görmüyoruz. Hazırız. Kalple çalışıyoruz. 1 Ekim’den dolayı çok mutluyum. Bir an evvel bu iş bitsin. Koltuğumuza inşallah biz oturalım, oturamasak da el sıkışırız AOSB’de hizmetimize devam ederiz. Küsmemizi, kızmamızı gerektirecek bir durum yok. Mutluluk heyecanı, çalışma, mutluluk heyecanını taşıyorum. Sizden yetki istiyoruz. Ama ben çok arkadaşlarımdan rica ediyorum sahaya çıkıp yapıp yapamadıklarımızı gösterelim. Tek başımıza değil, her birlikte yöneteceğiz. Kurumların bir arada olmasını değerli görüyoruz. Şehir için faydalı olan hiçbir şeyin karşısında duvar olmayız” diye konuştu.

"Üreten bir merkez olacağız"

Seçilmesi halinde ATSO’ya ilk girdiğinde rakip arkadaşlarının arasına oturacağını ifade eden Bahar, “Onları bizimle birlikte çalışmaya ikna edeceğim. Birlikte çalışmaktan güç doğar. Bütün projelerin tamamını bir çalıştayla masaya yatıracağız. 25 bin, 50 bin askılı faal olan olmayan bütün üyelerin içeri gelmesini sağlayacağız. Şehrin tamamının rediksiyonu olacağız. Bütün belediyelerimize, şehrin bütün dinamiklerine büyük STK olarak proje üreten bir merkez olacağız. ATSO’nun çok çalışan üreten bir yer olmasını istiyoruz. Kültürü oluşturacağız. Önce şehrin tamamını içeri çekeceğiz. Tüm ilçelerle birlikte. Bunu göstereceğiz” açıklamalarında bulundu.