AntSanat deprem sayısıyla yayımlandı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat dergisi AntSanat’ın 6’ncı sayısı yayımlandı. 2023’ün ilk sayısı, Türkiye’yi sarsan deprem felaketine ayrıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat yayını AntSanat’ın 2023 Bahar sayısı okuyucusuyla buluştu. 88 sayfalık derginin 6’ncı sayısını depreme ayrıldı. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Anadolu’da antik dönemde yaşanan, kent tarihçisi Hüseyin Çimrin Antalya’da yaşanan depremleri AntSanat için yazdı.

Prof. Dr. Çevik’in yazısı ‘Arkeoloji ve tarihte deprem gerçeği: Mesele sarsılmak değil yıkılmamak’ başlığını taşıyor. Prof. Dr. Çevik yazısında Likya ve Pamfilya’da depremin neden olduğu yıkımları anlatırken 68 yılında Myra ve Patara’yı vuran tsunaminin, Arykanda stadyumu ve tiyatrosunun yıkıldığı depremin, bugünün batık şehirleri Kekova ve Simena’nın hikayelerine yer verdi.

Çevik’in yazısından dikkat çeken bir ayrıntı ise hayırsever Opramoas’tı. Çevik’in aktardığın göre, Rhodiapolisli başka bir ifadeyle Kumlucalı Opramoas, Likya ve Karya Roma eyaletlerinin çoğunu, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Koyunluca adalarını etkileyen ve büyük su baskınına neden olan 141 depreminde yıkılan pek çok yapının bağışlarıyla onarılmasına sağladı. Likya’da yardım etmediği kent kalmayan bölgenin en varlı ailesinin bu en ünlü üyesi, en büyük yardımı 100 bin dinarla Myra’ya 80 bin dinarla Tlos’a yaptı.

Dergide ayrıca kent tarihçisi Hüseyin Çimrin’in Antalya bölgesinde kaydı tutulan depremlere ilişkin yazısı yer aldı. Çimrin’in yazısında 1911’de Antalya’da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremde Yivli Minare’nin şerefesinin yıkıldığı belirtilirken 23 Mart 1966’da Antalya iskelesinde denizin 2 metre çekildiği anlatıldı. Çimrin, küçük teknelerin dahi rıhtıma yanaşamadığını bu durumun büyük şaşkınlığa neden olduğuna yazısında yer verdi.

AntSanat’ın bu sayısında ayrıca, 11 Şubat’ta hayata veda eden Antalyalı siyasetçi Deniz Baykal’ın çocukluk arkadaşı Dr. Kadir Yakut, tanıdığı Baykal’ı anlattı. Ortaokul yıllarında başlayan Antalya Lisesi’nde devam eden yılların arkadaşlığını anlatan Dr. Yakut, Baykal’ın akıllarda kalan yüzme merakının lise yıllarında başladığını söyledi.