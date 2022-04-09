Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla denize düştü

Antalya’da kız arkadaşıyla antrenman uçuşu yapan paraşütçü, denize düştü. Yaklaşık 30 metre açıklığa düşen çift vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

Olay, Alanya ilçesi Dinek Mahallesi Kleopatra Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Yılmazoğlu ve kız arkadaşıyla 700 metre yükseklikteki Yassı Tepeden eğitim uçuşu amacıyla kalkış yaptı. Yılmazoğlu ve kız arkadaşı çalıştığı bir hareketi denerken kanadın açılmaması sonucu denize düştü. Çevrede durumu gören vatandaşlar bir yandan ihbarda bulunurken, diğer yandan çifte yardıma koştu. Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Çift çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi uğraşlarıyla sahile çıktı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ayakta tedavi ettiği çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

P2 sınavı için kız arkadaşıyla hazırlandığını belirten paraşütçü Serkan Yılmazoğlu, “28 Nisan’da P2 lisans sınavım için antrenman yapmam gerekiyordu. Kız arkadaşımla birlikte 700 metreden kalkış yaptık. Uçuş sırasında acil bir durum yaşadım. Yedek paraşütümü açıp, denize girdim. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle durumlar başımıza gelebiliyor, sağ salim inişimizi yaptık. Yine uçuşlara devam edeceğim. Üstümü değiştirip uçuşa çıkabilirim” dedi.