ANTGİAD’dan afet yönetimi önerileri

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), afet yönetimi önerilerinde bulundu.

ANTGİAD, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında, deprem bölgesi ve ekonomisi, depremzedeler, afet yönetimi ve Antalya’ya dair konu başlıklarını ele alan önerilerde bulundu. Açıklamada, bölgede yaşamaya devam eden vatandaşların, sağlık ve hijyen konularında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ve gerekli malzemelerin tedarikinin sağlanarak olabilecek salgın hastalıkların önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Yine bölgede ekonomik zarar tespitinin yapılmasını takiben ekonominin çarklarını tekrar döndürebilecek can suyunun öncelikli sektörler belirlenerek, hızlıca verilmesinin son derece önemli olduğu belirtilen açıklamada, ilk olarak zarar gören iş yerlerinin ödemelerinin ertelenmesinin gündeme alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, depremzedelerin deprem nedeniyle ağır bir travma yaşadığı, bu travmanın hızlı bir şekilde atlatılabilmesi için Türkiye’nin her bir köşesindeki tüm kişi ve kurumlara bazı görevler düştüğüne dikkat çekildi.