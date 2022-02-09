ANTGİAD ve Konyaaltı Belediyesi iş birliği ile tiyatro oyunu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve Konyaaltı Belediyesi işbirliği ile ‘Teftiş-i Temaşa’ tiyatro oyunu izleyici ile buluşuyor.

Ayşe Sinem Korola ve Çağdaş Çobanoğlu tarafından yazılan ve yönetilen oyunu izleyiciyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, zor günlerden geçen üyelerinin ve vatandaşların bir nebze moral bulması için böyle bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi. Antalya’nın bir iş örgütü olarak ekonominin sanat olmadan ilerleyemeyeceğini düşündüklerini ifade eden Sert, “Ekonomi yalnızca ticaret ve üretimle değil sanat ile de ilerleyecektir. Sanat gelişmedikçe, ilerlemedikçe ekonominin de bir ayağı topal kalacaktır. Bu açıdan yaptığımız çalışmanın bu şekilde bir önemi de olduğunu düşünüyoruz. Umarım bu konu bir örnek olur ve bu tip projeler daha da artar” diye konuştu.

“Konyaaltı Belediyesi’nden destek”

Projeyi Konyaaltı Belediyesi ile işbirliğinde yürüttüklerini ifade eden Başkan Osman Sert, “Teftiş-i Temaşa oyunu, ANTGİAD olarak desteklediğimiz Antre Sahne’nin bir oyunu. Konyaaltı Belediyemiz ile bu oyuna verdiğimiz desteğimizi konuştuğumuzda bizlere Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde oyunu sahnelemek için destek verdiler. Umuyorum bu çalışmayı farklı yerlerde devam ettirebiliriz. Ben tüm üyelerimizi ve bu oyunu izlemek isteyen herkesi 11 Şubat saat 20.00’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne davet ediyorum” şeklinde konuştu.