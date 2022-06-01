ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeler arası ticari, sosyal bağları hızlı ve etkili bir şekilde kuvvetlendirmek, ticari hacmi geliştirmek ve yeni girişimleri arttırmak adına “Biz Bize ANTGİAD” Networking etkinliği gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert “Kurumsal anlamda çok güzel projeler yapmaya, üretmeye çalıştık. Antalya’ya, ekonomiye, kültüre, eğitime ve spora elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık, ANTGİAD geçmişten bugüne kadar adım adım basamak basamak zirveye doğru yürümeye gayret göstermektedir ve daha iyi noktalara gelecektir. Özgür düşüncenin olduğu yerde başarı vardır, refah vardır, eleştirel düşüncenin olduğu yerde de huzur vardır sonunda da başarı ve mutluluk vardır. Ortak değerlerini belirlememiş, eleştirel ve özgür düşünemeyen, sorgulamayan, kendini sürekli geliştirmeyen bireylerin oluşturduğu topluluklar ya da toplumlar ne yazık ki geride kalmaya mahkûmdur. Bizlerde işlerimizde olduğu gibi topluma karşı sorumluluğunu bilen insanların oluşturduğu bir derneğiz. ANTGİAD gücünü üyelerinden alarak yoluna büyüyerek devam ediyor” dedi.

Hızlı ve etkili bir şekilde ticari ve sosyal ağ oluşturulması hedeflendi.

ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte üyeler belirlenen döngülerde birbirleri ile kartvizit alışverişinde bulunarak kendilerini ve işlerini tanıtma imkânı buldu. Samimi ve keyifli bir havada geçen etkinlik serbest mikrofon bölümünün ardından verilen kokteyl ile sona erdi.