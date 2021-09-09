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ANTGİAD Başkanı Sert’ten Altın portakal için ‘Mural’ çalışma önerisi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılan mural çalışmalarının Altın Portakal Film Festivali için Antalya’daki binaların duvarlarına yapılması yönünde çağrıda bulundu.

ANTALYA 09.09.2021, 09:41
ANTGİAD Başkanı Sert’ten Altın portakal için ‘Mural’ çalışma önerisi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılan mural çalışmalarının Altın Portakal Film Festivali için Antalya’daki binaların duvarlarına yapılması yönünde çağrıda bulundu.


Bir online film ve dizi platformu tarafından İstanbul’da Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı filmi üzerine yaptırdığı mural çalışmasının Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında da kentin farklı noktalarında yapılması için çağrıda bulunan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Altın Portakal için Antalya sokakları ve duvarları da bu şekilde çalışmalarla Yeşilçam filmlerimiz ve sanatçılarımız ile dolsa güzel olmaz mı? Eğer kent olarak bir ortak çalışma yürütülebilirse bizler de dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.


Sosyal medya hesabından yaptığı çağrısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’i etiketleyen Sert, dernek olarak da yapılacak çalışmalarda yer alabileceklerini söyledi.


Mural çalışmaları Antalya’da ilk olarak geçtiğimiz günlerde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kent merkezinde bulunan 5 farklı binaya yapılmıştı.

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