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ANTGİAD Başkanı Sert: “ANTGİAD 20 bin istihdam, 10 milyar TL ciroyla katma değer oluşturuyor”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını ise ANTGİAD Başkanı Osman Sert yaptı. Sert, konuşmasında “ANTGİAD, 170 üyesiyle, 20 bin istihdamıyla, 10 milyar TL cirosuyla hem Antalya’ya hem de Türkiye’ye katma değer oluşturuyor” dedi.

ANTALYA 26.12.2021, 12:17
ANTGİAD Başkanı Sert: “ANTGİAD 20 bin istihdam, 10 milyar TL ciroyla katma değer oluşturuyor”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını ise ANTGİAD Başkanı Osman Sert yaptı. Sert, konuşmasında “ANTGİAD, 170 üyesiyle, 20 bin istihdamıyla, 10 milyar TL cirosuyla hem Antalya’ya hem de Türkiye’ye katma değer oluşturuyor” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda dernek üyeleriyle bir araya gelerek talepleri ve sorunları dinledi. Antalya’nın ekonomisinden eğitimine kadar bir çok konunun konuşulduğu toplantıda Vali Yazıcı, sorunları ve talepleri dinleyerek çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu.

“Katma değer oluşturmaya devam ediyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, “Bugün 2021 yılının derneğimiz adına son toplantısı. Hepiniz hoş geldiniz. Antalya Genç İş İnsanları Derneği 1990 yılından bugüne kadar Antalya için üretmek katma değer oluşturmak için mücadele veriyor. Antalya Genç İş İnsanları Derneği 32’inci yılında eğitim, kültür ve ekonomik alanda çalışmalar yürüterek gücünü de kıymetli üyelerinden alıyor. Bizler dernek olarak özelikle eğitim alanında birçok çalışma yürütüyoruz. Bilişim sınıfları, konferans sınıfları, kütüphaneler gibi gelecek nesillere katkı sunacak çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Çok yakın zamanda da köy okullarımızda da tiyatro etkinliklerini arttırmak için bir çalışma başlattık. Bundan dolayı da büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 170 üyesiyle, 20 bin istihdamıyla, 10 milyar TL cirosuyla hem Antalya’mıza hem de ülkemize katma değer oluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yarınlarımız için şimdiden harekete geçiyoruz”

Her şeyin merkezinde insanın olduğunu vurgulayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı; “İnsanın her şeyin merkezinde olduğunu ve her şeyin insanlar için olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu sebeple her meslek grubunda dürüst ve nitelikli insanlara ihtiyaç duyuluyor. Her şeyin merkezinde olan insanı ve onun eğitimini önemsiyoruz. Bu sebeple şehrimizde AHENK Projesini hayata geçirdik. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde son dönemlerde eğitime oldukça iyi yatırımlar yapılıyor. Bu konuda Antalya’da çok şanslı. Çünkü hayırseveri bol bir şehir. Ama sadece fiziki anlamda bina ya da tesis yapmayla iş bitmiyor. Gençlerimizin iyi bir eğitim alarak geleceğe hazırlanması lazım. İyi bir insan olarak hayata hazırlanması lazım. AHENK Projesiyle de bunları yapmayı hedefliyoruz. İnşallah Antalya’mızda eğitimde nitelik ve kaliteyi daha da arttırarak gençlerimizi ülkemizin geleceğine hazırlayacağız” dedi.

“Projede tek şartım okuma saati olmasıydı”

Projedeki tek şartının okuma saati olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, “Projeye başlarken tek şartım kitap okuma saatinin olmasıydı. Projeyle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandıracağız. Okumayan bir toplumuz. AHENK Projesi kapsamında ziyaret ettiğim okullarda da çocuklarımıza kitap okumaları nasihatında bulunuyorum. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırma noktasında hep birlikte hareket ederek bu alışkanlığı çocuklarımıza kazandıralım” dedi.

“Antalya’da bulunan 96 meslek lisesinin hepsini ziyaret edeceğim”

Meslek Liselerinin memleket meselesi olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Bu çocuklar bizim, ülkemizin geleceği. Bu sebeple başta meslek liseleri olmak üzere bu konuyla yakından ilgileniyorum. Buradan çıkan çocuklara bizlerin, ülkemizin ihtiyacı var. Bu şehirde 96 meslek lisesi var. Bunların hepsini ziyaret edeceğim. Bunu daha önce görev yaptığım Balıkesir ve Rize’de de yaptım. Çünkü orada hayata küsmüş hayattan beklentisi olmayan gençlerimiz var. Buradaki ölü toprağı üzerlerinden atmak istiyorum. Bu konuda sizlerden de eğitimle ilgili taleplerim olacak. Buradaki arkadaşlarımızın meslek liselerine konuk olmalarını, oradaki öğrencilerle kitap okuyup sohbet etmelerini isteyeceğim. Bu oradaki arkadaşlarımızda çok pozitif etkiler oluşturacak. Birlikte şehrimizi daha güzel yerlere taşıyacağız, buna eminim”” ifadelerini kullandı.

“2022 yılı turizmde iyi bir yıl olacak”

Antalya’nın turizmde öncü şehir olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı, “Şehrimiz turizm şehri, tüm sektörler turizme çıkıyor. Bu sebeple bütün firmalarımızla her aşamada bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu toplantılar neticesinde 2022 yılının turizmde çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. 2022 turizm verilerinde 2019 rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Sektörden aldığım bilgilere göre güzel geçecek bir 2022 yılı geliyor. Tabi bu korona virüs sürecine de bağlı ama genel olarak tüm dünyanın korona virüsle mücadelede iyi bir aşamaya geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Burası Türkiye turizminin başkenti”

Turizm ve tarımın şehir için çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, “Burası Türkiye turizminin başkenti. Ülkemizin turizm gelirlerinin üçte birini bu il sağlıyor. Turizmde bu sene yakaladığımız sayılar hem şehir hem ülke ekonomimizde büyük katkılar sundu. Turizm anlamında bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi hizmetler veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İnşallah el birliğiyle turizmden aldığımız payı arttıracağız” dedi.

“Turizmi 12 aya yayma konusunda çalışmalarımız devam ediyor”

Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen etkinlikte turizmin 12 aya yayılması konusundaki çalışmalarla ilgili soruya cevap veren Vali Yazıcı, “Turizm konusunda sektörümüz çok başarılı. Turizmin 12 aya yayılması için bir çok çalışmamız var. Bunun şehrin ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inanıyorum. Antalya’nın bunu başarabilecek alt yapısı var. Geçen gün Sağlık Turizmi ile ilgili bir çalıştaya katıldım. Sağlık turizmi, spor gibi birçok alternatif turizm çeşitlerini turizme kazandırma ve turizmi şehrimizde 12 aya çıkararak değere dönüştürme noktasında sürekli yenilikçi çalışmalarımız sürüyor. Turizm konusunda çok başarılı bir özel sektörümüz var. Biz de devlet olarak sektör temsilcilerimize her konuda gerekli desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, buluşmanın sonunda genç iş insanlarıyla fotoğraf çektirerek çalışma hayatlarında başarılar diledi.

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