ANTGİAD, 10 Ocak’ta gazeteciler ile bir araya geldi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği ( ANTGİAD), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlediği etkinlikle Antalya Basını ile bir araya geldi. Etkinlikte konuşan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, “Bu anlamlı günü sizlerden ayrı sosyal medyada bir post paylaşarak anmak istemedik. Sizlerle bir araya gelmek istedik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Etkinliğe, ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Özel, Antalya Basın Cemiyeti Genel Sekreteri Cem Çon, ANTGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Antalya’da çalışan gazeteciler katıldı.Kahvaltı ile başlayan etkinlik, Osman Sert ve katılımcıların günün anlamına yönelik yaptığı konuşmalar ile devam etti. Gazetecilerin de duygu ve düşüncelerinin alındığı etkinlikte, genel olarak basının sorunları ele alındı.

“Sizlerle bir araya gelmek istedik”

Sosyal medyadan bir paylaşım yapmaktansa gazetecilerle bir araya gelmek istediğini belirten ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak bu anlamlı günü sizlerden ayrı sosyal medyada bir post paylaşarak anmak istemedik. Sizlerle bir araya gelmek istedik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. ANTGİAD olarak Antalya’da gençlerin bir şeyler üretebileceğinin katma değer oluşturabileceğini ve fazlasını yapabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Özellikle de pandemi sürecinde bir hayli zorlandık. Dernekler sosyal yapılar ve birlikte bir arada oldukça üretkenlik artabiliyor. Zor zamanlar yaşadık ama çok dinamik bir yönetim kurulumuz var. Yaklaşık olarak 2 yıl görev süresindeyiz. Bir 2 yıl daha var önümüzde. Yaklaşık 252 faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerin arasında birçok proje var” diye konuştu.

“Mücadele günümüz devam edecek”

Etkinlikte konuşan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde değerli meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böylesine önemli bir günde kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Bugün bizim için çok değerli bir gün. Daha önceleri bayram olarak kutluyorduk. Biz hiçbir zaman için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bayram olarak değil, bir dayanışma, mücadele günü olarak kabul ediyoruz. Bundan sonrada bu mücadele günümüz devam edecek” şeklinde konuştu.

“Ekipman maliyetleri çok yüksek”

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği adına etkinlikte yer alan Foto Muhabirleri Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Özel ise, “ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz kutlu olsun. Hepimiz çalışan gazetecileriz ama bizim kendi alanımızda, vergiler maliyet çok yükseliyor. Arkadaşlarımızın ekipman edinmesinde çok ciddi maliyetler var. Bir kamera, fotoğraf makinesi almak yüzde 50’ye yakın vergiye denk geliyor. Bununla ilgili çalışıyoruz. En azından basın kartı sahiplerinden bu verginin alınmaması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.