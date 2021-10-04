ANTBİRLİK pamuğun fiyatını 11 TL olarak açıkladı

Antbirlik pamuk fiyatını açıkladı. Kütlü pamuğun 11 TL olacağının duyurulduğu toplantıda, Mustafa Yavuz yeniden Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Antbirlik konferans binasında yapılan toplantıya oy kullanma hakkına sahip delegeler katıldı. Toplantıda, Mustafa Yavuz, yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilosunu 11 TL olacağını açıkladı.

İlk göreve geldiği günden itibaren Antalya pamuk çiftçisine en yüksek fiyatı verdiklerini belirten başkan Yavuz, “Şu anda pamuğun kilosunu 11 lira açıkladık. Bizden yüksek veren bölge var. Fakat ben satıştan elde ettiğim geliri prim olarak dağıtıyoruz. Geçtiğimiz yıl kilo başına 1.5 lira prim dağıttık. Bu yılda kazancımızı çiftçimizi paylaşacağız” diye konuştu.