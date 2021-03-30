Antalya’ya serviks kanseri taramasında birincilik ödülü

Antalya, Serviks Kanseri taramalarında hedef nüfusu 100 binin üstü olan iller arasında Türkiye birincisi oldu. Yapılan değerlendirme sonucu, Sağlık Bakanlığı Kanser Daire başkanlığı tarafından Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne birincilik ödülü verildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, ödül töreninde yaptığı konuşmasında’’ Antalya 2019 yılında “Serviks Kanseri” taramalarında hedef nüfusu 100 binin üstü olan iller arasında Türkiye 1.si olmuştur. Antalya’da 2019 yılında 121 bin 455 kişiyi serviks kanser taraması yapılarak hedef nüfusun yüzde 101,87 ne ulaşılmıştır. Ayrıca 2019 yılında İlimizde 77 bin 981 kişinin mamografi ile meme kanseri taraması, 28 bin 491 kişinin gaitada gizli kan yöntemi ile kolon kanseri taraması yapılmıştır’’ dedi.

Kanser hem dünyada hem de Türkiye’de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir halk sağlığı problemidir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alındığında korunmanın önemi artmaktadır.

Türkiye’de toplum tabanlı uygulanan erken teşhis ve tarama programları, meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Ulusal kanser tarama standartlarına göre; 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV/DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması 50-70 yaş arası kadınlara ve erkeklere 2 yılda 1 GGK testi ile kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır.

Türkiye’de kanser tarama programları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı organizasyonunda “Ulusal Kanser Tarama Standartlarına” göre yürütülmektedir. Antalya’da tarama programlarının uygulandığı sağlık kuruluşları ise kanser taramaları 1. Basamak sağlık kuruluşları olarak belirlenen Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde uygulanmaktadır. Antalya’da, Alanya, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Finike, Manavgat İlçelerinde Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde 7 KETEM birimi bulunuyor. Pandemi sebebi ile şu anda Alanya ve Muratpaşa SHM’leri bünyesindeki KETEM birimleri aktif olarak faaliyet gösteriyor.