Antalya’ya gelen depremzede sayısı 150 bin

Antalya’da otel, kamu misafirhanesi, KYGM yurtları ve tanıdıkları yanında kalan toplam 150 bine yakın depremzede vatandaşın olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; “Depremzede vatandaşlarımızın şehrimizde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, vatandaşlarımızı rahat ettirmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya’ya gelen depremzedeler için çalışmalar devam ediyor. Antalya’da kalan depremzedelerin sorunları ve acil ihtiyaçları noktasında Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşen “Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı”na, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı.

“Önceliğimiz burada misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı rahat ettirmek”

Depremzedelerin sorunları ve acil ihtiyaçları noktasında büyük bir titizlikle çalıştıklarının altını çizerek toplantıdaki konuşmasına başlayan Vali Yazıcı; “Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın sorunlarını ve acil ihtiyaçlarını değerlendirmek için toplandık. Hepimizin acısı büyük. Ama şu an önceliğimiz burada misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı rahat ettirmek. Bölgeden gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tespit edebildiğimiz sayılara göre otel, kamu misafirhanesi, KYGM yurtları ve tanıdıkları yanında kalan toplam 150 bine yakın deprem bölgesinden şehrimize gelen vatandaşımız var. Bizler depremzede vatandaşlarımızı rahat ettirmek için kriz masaları oluşturmaya, toplantılar yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Hepimiz bu sürecin içindeyiz”

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesi ve depremden zarar gören vatandaşlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Antalya olarak hepimiz bu sürecin içindeyiz. Öncelikle Kemer, Manavgat, Alanya bu işin içinde gibi görünse de şu an itibariyle tüm ilçelerimiz bu deprem sürecinin içinde etkin bir şekilde rol alıyor.”

“Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye gayret ediyoruz”

Depremzedelerin temel ihtiyaçlarıyla ilgili herhangi bir aksaklık çıkmaması adına koordinasyona dikkat çeken Vali Yazıcı; “Depremzedelerimizin yeme içme barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada koordinasyon çok önemli. Depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Otel, kamu misafirhanesi ve KYGM yurtlarında misafir ettiğimiz depremzedelerimizin sayısı 85 bini buldu. Bunlar bizim sorumluluğumuzda olan misafirlerimiz. Bunların hiçbir sorunla karşılaşmamaları için sürekli istişare halindeyiz. Bu noktada belediyelerimizden de kaymakam arkadaşlarımızdan da katkı istedik. İnşallah çalışmalarımızla vatandaşlarımızın daha da çok yanında olacağız” dedi.

“Öğrencilerimize o okulda giyilen kıyafeti temin edeceğiz”

“Okullarımız açıldı. Milli eğitimin tespitlerine göre 13 bin öğrenci tespit edildi. Bunların dün akşam belirlenen sayılara göre 8.800’ü okullara başladı.” sözlerine yer veren Yazıcı, konuşmasını şu sözler ile tamamladı: “Okullar da şöyle bir durum belirledik. Öğrencilerimize o okulda giyilen kıyafeti temin edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığımız toplantı sonucu ilçelere bu talimatı geçti. Sakın ama sakın o bölgeden gelmiş olan çocuklarımızı farklı kıyafetle okulda devam ettirme durumunuz olmasın. Çünkü bu konuda hepiniz tecrübelisiniz. Deprem nedeniyle psikolojisi bozulmuş ve travma geçirmiş bir çocuğumuzun bir de okulda psikolojisinin bozulmasına asla izin veremeyiz. Bu hassas bir konu. Bu konuya dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Vali Yazıcı, Antalya’da kalan depremzedelerin acil ihtiyacı olan ayakkabı, terlik, eşofman ve iç çamaşırı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.