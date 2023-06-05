Antalyaspor’un minik kulaçları ilk ulusal yarışta kürsüye uzandı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında Antalyaspor yüzme takımının toplam 6 minik yüzücü ilk ulusal yarışta kürsüye uzandı.

Antalya’da katıldıkları yarışlarda elde ettikleri derecelerle müsabakalara vize alan Antalyaspor yüzme takımının toplam 6 minik yüzücüsünün organizasyon aynı zamanda minik kulaçların ilk ulusal yarış tecrübeleri oldu. Kırmızı beyazlı yüzücülerin tamamının katılım barajlarını geçerek madalya kazandığı müsabakalarda Yağmur Sürücü, Beren Ece, Zehra Nur Öztürk ve Elif Rüya Canoğlu kadrosundan oluşan serbest bayrak takımı kızlar 4x50 metrede bölge üçüncüsü oldu. Beren Ece, Ünal Ceyhun Köseoğlu, Elif Rüya Canoğlu ve Deniz Çatak’tan isimlerinden oluşan serbest karma bayrak takımı ise 4x50 metrede bölge dördüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Ferdi yarışlarda mücadele eden minik Antalyasporlulardan Ünal Ceyhun Köseoğlu 100 metre kurbağalamada ikinci, Zehra Nur Öztürk 200 metre serbest stilde altıncı oldu. Bir diğer başarılı takım sporcusu Elif Rüya Canoğlu, 50 metre kelebek, 200 metre karışık ve 100 metre serbest yarışlarından bölge beşincilikleri ile ayrıldı.