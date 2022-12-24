Antalyasporlu yüzücülerden İstanbul’da iki birincilik

Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Müsabakalarında Antalyaspor yüzme takımının rekortmen yüzücülerinden Emre Sarp Zeytinoğlu, Erkekler 1500 Metre Serbest Yarışı’nda elde ettiği derece ile kendi yaş kategorisinde yüzme milli takımımıza girmeye hak kazandı. Kırmızı beyazlıların Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcularından Boran Atasoy, Erkekler 1500 Metre Serbest Yarışı’nı en önde tamamlayarak birinci olurken; Yine aynı yarışta ikinci olan Mevlüt Efe Güler ise Erkekler 400 Metre Serbest Yarışı’nın bitiş çizgisine ilk ulaşan yüzücü olarak yarışlarda Antalyaspor adına ikinci birinciliği kazanan isim oldu.

Kendilerinden yaşça büyük sporculara karşı yarışırken kendi yaş gruplarının ulusal çapta en iyi derecelerini yüzen sporcuların yer aldığı Antalyaspor yüzme takımı kafilesi, bir günlük aranın ardından 25-29 Aralık 2022 tarihleri arasında yine İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları’na katılacak.