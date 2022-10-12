Antalyasporlu yüzücüler ödüllendirildi

Temmuz ayından itibaren uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar elde eden Antalyaspor yüzme takımı sporcuları Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından altın ile ödüllendirildi

Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlenen törende ödülleri Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurul Üyeleri İbrahim Şendil, Caner Canıtez, Genel Koordinatör Abdullah Saraçoğlu ve Yüzme Takımı Baş Antrenörü Turgay Demircioğlu taktim ettiler. Kırmızı-beyazlıların genç sporcuları Talya Erdoğan, Emir Batur Albayrak, Sevim Eylül Süpürgeci, Atakan Ercan ve Durukan Şahan’ın yer aldığı ödül töreninde Yüzme Takımı İdari Koordinatörü Tuğba Kızıl da hazır bulundu. Takdim edilen ödüllerin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile tören sona erdi.