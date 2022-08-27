Antalyasporlu Yıldırım, Judo Milli Takımında

Antalyasporlu yıldız judocu Yıldırım, Judo Milli Takımında Türkiye’yi temsil edecek. Mustafa Beyazıt Yıldırım, Türkiye Judo Federasyonu’nun 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül 2022 tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası’nda Antalyaspor’u ve Türkiye’yi temsil edecek.