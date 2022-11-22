Antalyasporlu jimnastikçiler Tiflis’te kürsüden inmedi

Antalyaspor Jimnastik Takımı, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen New Look Cup International 2022’de bir çok kategoride kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Toplam 11 sporcu ve 2 antrenörden oluşan kafile 2 gün boyunca süren yarışmalar sonucunda elde ettiği başarılarla kürsüye çıktı. Kırmızı beyazlıların serbest seride yarışan minik sporcularından Daira Sukic ve Elena Nazile Önel kazandıkları birincilikler ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederlerken, "Top Aleti" kategorisinde 2015 doğumlu Ela Sert birinci, Lidya Akyıldız da ikinci sırayı aldı. "Serbest" ve "Genel" kategorilerinde ise Ela Sert ikinci sırayı alırken, Lidya Akyıldız birinci

olarak zirve ortaklığını sürdürmüş oldu. 2011 doğumlu Fatma Ceyda Alp "Top" kategorisinde üçüncü olarak kürsüdeki yerini alırken 2012 doğumlu sporculardan Zeynep Alan, "Kurdele" kategorisinde birinci oldu ve Antalyaspor’un organizasyondaki birincilik sayısını 6’ya çıkaran isim oldu.

Genel kategoride 2013 doğumlu sporculardan Eliz Bayer beşinci, Evangelina Gündüz ve Zeynep Alan dördüncü olarak kürsüyü kıl payı kaçırsalar da gösterdikleri gelişimi ortaya koydu. Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen ve sezonun kapanışı niteliğindeki New Look Cup International 2022’de elde ettikleri uluslararası başarılar ile birlikte sezonu noktalayan Antalyaspor Jimnastik Takımı, spor okullarından yetiştirilen öğrencilerin katkısı ile yeni başarıları hedefliyor.