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Antalyasporlu Hentbolculara milli davet
Antalyaspor Hentbol takımından 3 oyuncu, U18 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosuna davet edildi.
ANTALYA 03.01.2022, 17:38
Antalyaspor Hentbol takımından 3 oyuncu, U18 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosuna davet edildi.
Antalyasporlu sporcular Berkay Çetin, Yusuf Enes Tunç ve Murat Kaan Şimşek, 20-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası’na katılacak olan U18 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosuna davet edildi.