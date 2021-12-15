Antalyasporlu hentbolcu Ali Emre Babacan A Milli Takım’da

Antalyaspor Hentbol Takımının genç oyuncusu Ali Emre Babacan, A Milli Erkek Hentbol Takımı kadrosuna davet edildi.

28-29 Aralık tarihlerinde Romanya’nın Cluj şehrinde düzenlenecek olan 2021 A Erkekler Uluslararası Özel Karpatlar Turnuvası’na katılacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı kadrosuna Ali Emre Babacan da davet edildi. Bu sezon Antalyaspor forması ile Hentbol Erkekler Süper Liginde şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 67 gol atma başarısı göstererek ligin en golcü oyuncularından biri olan Babacan’ın performansı Milli Takım yetkililerinin dikkatinden kaçmadı. 20-25 Aralık tarihleri arasında Ankara’da bir hazırlık kampı gerçekleştirecek olan A Milliler, 26 Aralık Pazar günü Romanya’nın Cluj şehrine hareket edecek ve turnuvanın ardından 31 Aralık Cuma günü yurda dönecek.