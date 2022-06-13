banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur’da ikinci oldu

Antalyaspor bisiklet yıldız takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 12 Haziran’da Burdur’da düzenlenen yarışta ikinci oldu.

ANTALYA 13.06.2022, 14:47
Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur’da ikinci oldu

Antalyaspor bisiklet yıldız takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 12 Haziran’da Burdur’da düzenlenen yarışta ikinci oldu.

Birinci Bölgesel Burdur Yarışları’na katılan Efe Kerem Akçetin, Berkay Şahin, Mert Eryılmaz üçlüsü ile 15 yaş altı kategorisinde yarışan kırmızı beyazlı pedallar, etkinliği 2. olarak tamamladı.

Antalyaspor bisiklet takımı, bu hafta sonu Denizli’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na 5 sporcu ile katılacak.

Yorumlar (0)
19°
açık