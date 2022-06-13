Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur’da ikinci oldu

Antalyaspor bisiklet yıldız takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 12 Haziran’da Burdur’da düzenlenen yarışta ikinci oldu.

Birinci Bölgesel Burdur Yarışları’na katılan Efe Kerem Akçetin, Berkay Şahin, Mert Eryılmaz üçlüsü ile 15 yaş altı kategorisinde yarışan kırmızı beyazlı pedallar, etkinliği 2. olarak tamamladı.

Antalyaspor bisiklet takımı, bu hafta sonu Denizli’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na 5 sporcu ile katılacak.