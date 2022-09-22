Antalyasporlu cimnastikçiler madalyaları topladı

Cimnastik il birinciliği müsabakaları Muratpaşa Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda düzenlendi.

Toplam 38 sporcunun katıldığı yarışmalara Antalyaspor Cimnastik takımı altı sporcu ile katılırken Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selin Tezel de tribündeki yerini alarak kırmızı beyazlı genç sporculara destek oldu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalar sonucunda "Büyükler" kategorisinde yarışan Antalyasporlu Nilgün Sarıoğlu şampiyon olurken, aynı kategoride performans sergileyen bir diğer Antalyasporlu Elif Sarıoğlu da ikinci olarak kürsüdeki yerini aldı. "Gençler" kategorisinde yarışan Yasemin Akhun da topladığı puanlarla şampiyon olarak kulüp adına ikinci şampiyonluğu kazanan isim oldu.

Organizasyondaki en geç yaş kategorisi olan "Yıldızlar"da Antalyaspor adına yarışan Alisa Akhun da ikinci sırayı alarak kazanılan iki şampiyonluk ve dereceleri taçlandırırken Zeynep Alan dördüncü, Nihal Yenidünya ise altıncı sırayı aldılar.

Kazandıkları başarılar ile organizasyona damgasını vuran kırmızı beyazlı takımın genç cimnastikçileri, 23 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek Gençler ve Büyükler Türkiye Cimnastik Şampiyonası’na katılmak için çalışmalara başladı.