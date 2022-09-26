Antalyasporlu cimnastikçiler İstanbul’da zirvede

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Jimnastik Kulüplerarası Genç & Büyük Yarışmaları’nın 2. Etabı 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

Kartal ilçesinde yer alan Uğur Mumcu Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmalara katılan Antalyaspor cimnastik takımı topladığı 415.3 puan ile rakiplerini geride bırakarak büyükler kategorisi şampiyonu olurken aynı kategoride bireysel olarak yarışan Nilgün Sarıoğlu ikinci, takım arkadaşı Elif Sarıoğlu ise dördüncü oldu.

Daha önce 20 Eylül 2022 tarihinde İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları toplayan kırmızı beyazlılar, İstanbul’da da adını en üst sıraya yazdırarak yükseliş grafiğini sürdürdü.