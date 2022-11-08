Antalyasporlu Cimnastikçiler İstanbul’da şampiyon

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Gruplar Federasyon Kupası 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

Takımların şehirlerini temsilen katıldığı yarışmalarda Antalyaspor jimnastik takımı çeşitli yaş kategorilerinde toplam 14 sporcu ile yer aldı. Minikler kategorisinde yarışan kırmızı beyazlı sporculardan Ela Sert, Lidya Akkız, Avelina Levchenko ve Sofia Elif Lokocenko’nun yer aldığı takım 4’üncü olurken Yıldızlar kategorisinde Alisa Akhun, Zeynep Alan, İrem Göçer, Ceyda Alp ve Nihal Yenidünya’nın yer aldığı ekip 3’üncü oldu. Küçükler kategorisinde ise İdil Miray Kılınçay, Ayşe Melek Alp, Alisia Özek, Asya Yüksek ve Elis Sertel’in yer aldığı Antalyaspor takımı şampiyon olma gururunu yaşadı.