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Antalyaspor’dan forma kampanyası
ANTALYA (İHA) - ANTALYASPOR ÜRÜNLERİNİ ÇEŞİTLİ NOKTALARDA TARAFTARLAR İLE BULUŞTURAN ANTALYASPOR STORE MAĞAZALARINDA YER ALAN 2022-2023 SEZONU ANTALYASPOR FORMALARI, YAPILAN ÖZEL İNDİRİMLE 497 LİRA YERİNE 370 LİRADAN SATIŞA SUNULDU.
ANTALYA 30.03.2023, 14:00
Antalyaspor, 2022-2023 sezonunda kullandığı formaları indirimle 370 TL’den satışa sundu.
Antalyaspor ürünlerini çeşitli noktalarda taraftarlar ile buluşturan Antalyaspor Store mağazalarında yer alan 2022-2023 sezonu formaları, yapılan özel indirimle 497 TL yerine 370 TL’den satışa sunuldu.
Kampanaya dahil edilen ’Fedakar Forma’, ’Manavgat Forma’ ve ’Zafer Forma’ adındaki kırmızı, turkuaz ve beyaz renkli formalar hem Antalyaspor Store mağazaları hem de store.antalyaspor.com.tr internet adresi aracılığı ile taraftarlara ulaşıyor.