banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı

Antalyaspor, Nuri Şahin ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, futbol sorumluluğuna getirilen takım kaptanı Nuri Şahin yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

ANTALYA 06.10.2021, 12:56
Antalyaspor, Nuri Şahin ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, futbol sorumluluğuna getirilen takım kaptanı Nuri Şahin yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Adana Demirspor’a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yerine, futbol sorumlusu olarak 33 yaşındaki Kaptan Nuri Şahin görevlendirildi. Akdeniz ekibinde futbolcular milli maç arasında verilen üç günlük iznin ardından dün akşam Atilla Vehbi Konuk tesislerinde toplandı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetimi, futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin’i takıma açıkladı. Görevinde başarılar dilenen Nuri Şahin, ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda tam karar vermeyen Şahin’in yeni görevine bir hayli adapte olduğu gözlemlendi. Elindeki kağıda sık sık not alan Şahin’in, oyuncularla iyi bir ilişkisi olduğu görüldü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarı sahada pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmana milli takımlarda bulanan Kudriashov, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Erkan Eyibil katılmadı. Uzun süren sakatlığının ardından sağlığına kavuşan Harun Alpsoy ise çalışmalara başladı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P