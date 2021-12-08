Antalyaspor Kulüp Derneğinden ilk hamle voleybola

Altyapısına yenilikleri katarak çalışmalarını sürdüren Emin Kemal Hesapçıoğlu başkanlığındaki Antalyaspor Kulübü Derneği, voleybolda hamle yaptı.

Pandemi sonrasında yeni bir süreç yaşayan Antalyaspor, bünyesindeki sporcu çocukların beslenmesini, fiziksel gelişimini, antrenman performansını, eğitim dönemini daha sağlıklı ve bilimsel verilere göre takip etmek ve bilimsel verilerle sporcu yetiştirmek konusunda harekete geçti.

“Hedef yeni kuşakla entegre olmak”

Yönetim olarak en büyük hedeflerinin mevcut branşları daha yukarı taşımak olduğunu belirten Antalyaspor kulübü dernek başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu, " Kulüp altyapımızdaki minik sporcularımıza geleceğine yön verecek nitelikteki bu tür dokunuşlarımızı uygulamayı hedeflediğimiz Bilimsel projemize hayata geçirmek için ilk olarak Voleybol branşıyla başlamak için gerekli girişimlerde bulunduk. Yönetim kurulu olarak genç, dinamik ve donanımlı bir ekibe sahibiz. Her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bilim ve teknolojiyi bizde önemsiyoruz. Amacımız yeni kuşaklara daha çabuk entegre olmak ve uyum sağlamaktır" diye konuştu.

“Her anlamda yapılanma gücü var”

Antalyaspor’un büyük bir camia olduğunu belirten Voleybol şube sorumlusu Erhan Onur Öntaş " Çocuklarımızın gelişimleri bizim için önemli. Burada amaç bu gelişimi en üst seviyeye çıkartıp sporcu çocuklarımızın fiziki gelişimine göre sağlıklı bir şekilde yön vermek ve en önemlisi bu branşı Antalya da bu branşı daha çok çocuğa ulaştırmaktır. İşin tamamlayıcı unsuru olmak için Antalyaspor şart çünkü burada her anlamda yapılanma gücü var” dedi.

“Motorik beceriler”

Sportif Performans Analiz Merkezi genel koordinatörü Necati Öner, " Performansın temel bileşenleri motorik becerileri ölçümü ve gelişim önerileri ile öncelikle gelişim dönemlerine göre Antalyasporlu genç sporcular hakkında gelecek planlamasının yapılması çocukların geleceğine yön verme konusunda önemli rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.