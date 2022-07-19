Antalyaspor Kulübü Derneğinde görev dağılımı yapıldı

Antalyaspor Kulübü Derneği 18 Temmuz tarihinde yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında üyelerin görevlendirmelerini de oluşturdu. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının katılım gösterdiği toplantı sonucunda Av. Aziz Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinden Rıdvan Güzel, Op. Dr. Mustafa Türker ve Deniz Varol Başkan Vekili olurken, Hasan Ali Onay Mâli işlerden sorumlu yönetici oldu.

Dernek Genel Sekreteri Mehmet Akdağ olurken Derneğin hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Ali Topuz olarak yerini aldı. Derneğin İdari işlerden sorumlu yönetim kurulu kadrosunu Osman Sapmaz, Caner Canıtez ve Varol Astarcıoğlu oluşurken Antalyaspor Store, Satış ve Pazarlamadan sorumlu yöneticiler ise Yusuf İzzettin Cansız, Hasan Ali Onay, Bahadır Arslan ve Selin Tezel oldular.

Konaklama, Ulaşım ve Kurumlar ile İlişkiler’den sorumlu yönetim kurulu üyesi Tahir Özdaş olurken; Üyelikler ve Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu yönetim kurulu üyeleri ise Caner Canıtez, Selin Tezel, Tahir Özdaş, Mutlan Erdem ve Bahadır Arslan oldular.

Antalyaspor Kulübü Derneği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren branşlar ile ilgili de görevlendirmelerin yapıldığı toplantıda Yüzme’de Caner Canıtez ve İbrahim Şendil, Voleybol’da Erhan Onur Öntaş ve Mutlan Erdem, Bisiklet ve Triatlon’da Deniz Varol ve Hasan Ali Onay, Cinmastik’te Selin Tezel ve Varol Astarcıoğlu, Judo’da Ramazan Yerlikaya, Futbol Okulları’nda Ali Murat Hizay, Boks’da Cüneyt Akgül, İbrahim Utku Taşkın ve Ahmet Butgül sorumluluk alan yöneticiler oldu.