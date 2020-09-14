Antalyaspor, galibiyeti Başkan Böçek ve Taşgın’a armağan etti
ANTALYASPOR'UN SÜPER LİG'İN İLK MAÇINDA GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA ALDIĞI 2-0'LIK GALİBİYET HALEN HASTANEDE KORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖREN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK VE BİR TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN TARAFTAR BERKAY TAŞGIN'A HEDİYE EDİLDİ. KARŞILAŞMANIN DUYURUSUNU RESMİ SOSYAL MEDYA HASINDAN MUHİTTİN BÖCEK'İN FOTOĞRAFIYLA YAPAN ANTALYASPOR, STADYUMDAKİ DEV EKRANLARDAN DA MAÇ ÖNCE MUHİTTİN BÖCEK'İN ANTALYASPOR İLE İLGİLİ ZİYARET VE TEMASLARINI ANLATAN KLİP YAYINLANDI.
Antalyaspor’un Süper Lig’in ilk maçında Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet hastanede korona virüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Berkay Taşgın’a hediye edildi.
Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından yaklaşık 1 aydır özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Muhittin Böcek’in son yapılan PCR testi sonucu negatif çıkmış, ancak astım hastalığı sebebiyle ciğerlerinde oluşan hasarın tedavisi için yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Durumu stabil olan Başkan Böcek için toplumun her kesiminden gelen destek mesajları Antalyaspor’un ilk maçında da yerini aldı.
Maçın duyurusu Antalyaspor’un resmi sosyal medya hesabından Muhittin Böcek’in fotoğrafıyla duyurulurken seyircisiz oynanan maç öncesi stadyumdaki dev ekranlarda da Muhittin Böcek vardı. Antalyaspor’la ilgili ziyaret ve çalışmalarının klip haline getirildiği filmin gösterilmesinin ardından maç başladı. Kırmızı-beyazlı takımın 2-0’lık galibiyeti de yine maç sonunda Muhittin Böcek ile trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Berkay Taşgın’a hediye edildi. Kulübün sosyal medya hesabında, "Süper Lig’in ilk maçında Gençlerbirliği karşısında aldığımız 2-0’lık galibiyeti, tedaisi devam etmekte olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrılan taraftar Berkay Taşgın’a armağan ediyoruz. Muhittin Böcek’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Berkay Taşgın’a Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde
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