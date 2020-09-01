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Antalyaspor Bisiklet Takımı sporcusu, Bursa’da gümüş madalya kazandı
BURSA GRANFONDO ULUSLARARASI BİSİKLET YARIŞINA KATILAN ANTALYASPOR BİSİKLET TAKIMI’NDAN HAŞİM KÖKSAL, UZUN PARKUR YARIŞINDA İKİNCİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.
ANTALYA 01.09.2020, 14:39
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Bursa Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışına katılan Antalyaspor Bisiklet Takımı’ndan Haşim Köksal, uzun parkur yarışında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Yarış, yerli ve yabancı olmak üzere, yaklaşık 2 bin amatör ve profesyonel bisiklet tutkununun katılımıyla geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi. Yarışa katılan Antalyaspor Bisiklet Takımı’ndan Haşim Köksal, uzun parkur yarışında ikinci olarak gümüş madalya kazanmayı başardı. Uzun bir aradan sonra yeniden başlayan yarışlarda başarı kazanmanın gururunu yaşayan Antalyaspor Bisiklet Takımı, 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan Fethiye Bisiklet Yarışı’na daha kalabalık bir kadro ile katılacak.
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