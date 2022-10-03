Antalyaspor Bisiklet Takımı Fethiye’de yarıştı

Likya Granfondo Bisiklet Yarışları 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlendi.

Fethiye Sporfest 2022 çerçvesinde düzenlenen yarışlara Levent Çetinkaya, Devrim Ardıç, Enver Yaşar ve Haşim Köksal kadrosu ile katılan Antalyaspor bisiklet takımında Levent Çetinkaya dördüncü, Devrim Ardıç ise beşinci olurken takım arkadaşları Enver Yaşar ise kendi kategorisinde beşinci oldu.

Kırmızı beyazlı pedallar Fethiye’de elde ettiği sonuçların ardından 9 Ekim 2022 Pazar günü Manisa’da düzenlenecek Yunus Emre Dağ Bisikleti Maratonu için hazırlıklarına başladı.