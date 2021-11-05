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Antalya’nın temiz hava eylem planı güncellenecek

Türkiye’nin 31 ilinde hava kalitesinin artırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi-CityAir kapsamında, Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü görev alanındaki Antalya için emisyon azaltım stratejileri görüşüldü. Proje sonunda illerin temiz hava eylem planları güncellenecek.

ANTALYA 05.11.2021, 12:44
Antalya’nın temiz hava eylem planı güncellenecek

Türkiye’nin 31 ilinde hava kalitesinin artırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi-CityAir kapsamında, Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü görev alanındaki Antalya için emisyon azaltım stratejileri görüşüldü. Proje sonunda illerin temiz hava eylem planları güncellenecek.

Avrupa Birliği, 11 Aralık 2019 tarihinde yayınladığı Yeşil Mutabakat çerçevesinde, 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı, 2050’de ise karbon nötr olmayı hedefliyor; karbon ayak izini en aza indirmek için ise ilave tedbirler geliştiriyor. Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan Türkiye de, iklim değişikliği ile mücadelede öncü rolü üstleniyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, yürütücülüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üstlendiği “Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi”, 31 ilde yerel temiz hava eylem planlarının güncellenmesi, ulaşım, sanayi, şehirleşme ve tarım başta olmak üzere sektörel bazda hava kirliliğiyle mücadelede alınacak önlemlerin belirlenmesi ile emisyon azaltımı yol haritasının hazırlanmasını hedefliyor.

2018 yılının sonunda başlatılan proje kapsamında düzenlenen Hava Kirliliğini Önleme Çalıştayları serisinin dördüncüsü, Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü görev alanındaki illerden; Belediye, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Temiz Hava Merkezi personeli ile birlikte çok çeşitli sektörlerden kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Kayseri, Karaman, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinin hava kalitesi yönetiminden sorumlu yetkililerin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe yaptı.

"Vatandaşlarımızın temiz hava soluması için gerekli mevzuat çerçevesinde teknik çalışmaları yürütüyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen hava kalitesi çalışmalarında ulusal ve uluslararası kaynaklardan faydalandıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen CityAir projesinde şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesini ve kamuoyu farkındalığının oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

"Proje sona erdiğinde 31 ilin temiz hava eylem planları, elde edilen teknik verilerle güncellenecek"

Emisyon envanteri, modelleme çalışmaları, azaltım önlemleri ve kamuoyu farkındalığı olmak üzere CityAir projesinin dört bileşenle yürütüldüğünü belirten Gürtepe, alanlarında uzman yabancı katılımcıların da desteğiyle temiz hava eylem planlarının güncelleneceğini ve teknik veriyle desteklenen eylem planlarının yürürlüğe konulacağını söyledi.

Üç gün süren Hava Kirliliğini Önleme Çalıştayı’nda uluslararası hava kalitesi kuruluşu CITEPA (Technical Reference Center for Air Pollution and Climate Change) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nadine Allemand, CITEPA Hava Kirliliği Azaltım Stratejileri Birimi Başkanı Dr. Natalia Sirina-Leboine, CITEPA Ulaştırma ve Hareketlilik Birimi Başkanı Dr. Irving Tapia-Villarreal ve CITEPA Tarım ve Emisyon Ticareti Planlama Birimi Proje Mühendisi Anas Durand hava kirletici emisyonlar ve emisyon azaltım yöntemleri hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

"Antalya’nın havası konuşuldu”

Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü görev alanındaki iller için emisyon azaltımına örnek stratejilere ilişkin yapılan sunumlarda; kirletici kaynaklar ile sanayi, ulaştırma, tarım ve evsel ısınma kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için atılabilecek adımlar konuşuldu. Hava kirliliğini önlemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile uluslararası düzeyde gerçekleştirilen projelerin çıktıları tartışıldı. Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü görev alanındaki illerden Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerinin de katıldığı çalıştayda, hava kalitesi yönetiminde belediyeler ve ilgili paydaş kurumların teknik bilgi ve idari kapasitelerinin artırılması sağlandı. Hava Kirliliğini Önleme Çalıştayları serisinin dördüncüsünde, her günün sonunda Antalya özelinde hava kirleticileri ve alınması gereken önlemler tartışıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden temsilcilerin söz aldığı son bölümün ardından Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi uzmanları, Antalya’nın emisyon azaltım önlemlerine ait sorularını yanıtladı.

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