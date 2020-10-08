Antalya’nın kışlık çiçekleri hazır
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YILDA 5.5 MİLYON ÇİÇEĞİN ÜRETİLDİĞİ HURMA BİTKİ ÜRETİM TESİSLERİ’NDE YETİŞTİRİLEN KIŞLIK ÇİÇEKLER TOPRAKLA BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yılda 5.5 milyon çiçeğin üretildiği Hurma Bitki Üretim Tesisleri’nde yetiştirilen kışlık çiçekler toprakla buluşmaya hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın dört bir yanında yaptığı peyzaj çalışmalarında kendi tesislerinde ürettiği çiçekleri kullanıyor. Seralarda üretimi yapılan kışlık ve ara dönem çiçekleri merkez ve 19 ilçede toprakla buluşuyor. Kentin cadde, sokak ve orta refüjlerinde yer alan mevsimlik bitkiler Antalya’nın güzelliğine güzellik katıyor.
Belediye bütçesine katkı
Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde yılda yaklaşık 2 milyon kışlık çiçek, 2.5 milyon yazlık çiçek, 1 milyon ara dönem çiçek üretimi yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yılda yaklaşık 5.5 milyon mevsimlik çiçek üretimi yaparak, hem tasarruf ediyor hem belediye bütçesine katkı sağlıyor. Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde son olarak kışlık çiçeklerin üretimi gerçekleştirildi.
Aslanağzı, bellis, menekşe, süs lahanası, alisyum gibi kışlık mevsimlik çiçekler, belediyenin peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere kentin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Rengarenk çiçekler, Antalya’nın kavşak, park ve bahçelerini süsleyecek.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2