Antalya’nın kent müzesine resmi açılış

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ziyaretçilere kapılarını araladığı, ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nin resmi açılışı 27 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’da gerçekleştirilecek.

Antalya’nın 25 yıllık hayali olan kent müzesi DokumaPark’ta açılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ziyaretçilere kapılarını araladığı, ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nin resmi açılışı 27 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’da gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nın yönetim idare binasını şehir müzesine dönüştürdüğü ve Antalya’nın tarihine ışık tutacak Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Antalya ve Dokuma Fabrikası’nın hatıralarını yaşatacak.

Kentin önemli değerleri ve hikayelerinin anlatıldığı müze, engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip. Toplamda 2 bin metre kare sergi alanı bulunan müzede, yerli ve yabancı konukların sesli rehber eşliğinde 6 farklı dilde müzeyi gezme imkanı bulunuyor. Antalya’nın tarih öncesi, Roma ve Bizans dönemleri, Selçuklu dönemleri, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, belediye tarihi, ekonomi tarihi, geleneksel sanatları, kentin en önemli sanayisi Pamuklu Dokuma Fabrikası, ticaret ve sanayisi, florası, coğrafyası, zeytin tarihi, narenciye, üzüm, pamuk, ipek böceği, tarım, hayvancılık, seracılık gibi mutfağından evlerine, sağlıktan spora kadar kentin her yönünü bu müzede bulmak mümkün.