Antalya’nın karlı yayla yollarında temizlik çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kış boyu sürdürdükleri karla mücadele çalışmalarına Mayıs ayında da devam ediyor. Ekipler Gazipaşa ilçesine bağlı yayla yollarında kar kürüme çalışması yapıyor.

Antalya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan ve henüz erimeyen karların kapattığı yollar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesine bağlı yol ekiplerince açılıyor. Ekipler yayla hazırlığı yapan vatandaşların yolculuklarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar hemen her ilçeye bağlı yaylaların karla yapalı yollarında kar kürüme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yollar güvenli hale geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Gazipaşa ilçesinde de yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmalar çerçevesinde kar nedeniyle ulaşılamayan yaylaların yolları bir bir açılıyor. İlçeye bağlı yaylaların ana arterlerini neredeyse tamamlayan ekipler, bugüne kadar Belbaşı, Maha, Berem, Çalıpınar, Mırıklar, Beyobası, Çataldaş, Yunt, Küllün, Şemşin, Çayıryakası, Cimbiti, Soğukoluk, Gökguzluk, Ekinçalı ve Günnercik Yayla girişinin kar temizleme çalışmasını gerçekleştirdi. Ekipler aynı zamanda yoğun yağışlardan dolayı yola kayan malzemeleri ve kayaları da temizleyerek yolu güvenli hale getiriyorlar.